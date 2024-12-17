Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevrenin korunması, atıkların azaltılması ve geri dönüşüm çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla 2019 yılı itibariyle market poşetlerinin ücretle satılmasına karar verilmişti. Yapılan bu açıklama sonrasındaki 2019 yılından beri yürürlükte olan düzenlemede market gibi alışveriş yapılan yerlerden alınacak poşetlerde ücret alınmaya başlandı.

Ücretli olarak satılan market poşetleri için 2019 yılında poşet başına ücret 25 kuruş olarak açıklanmıştı. Bu açıklamalar sonrasında düzenleme yürürlükte kalmaya devam ederken market poşetlerine 2019 yılından beri hiç zam yapılmadı. 25 kuruş olarak ödenmeye devam eden poşetlerde maliyetlerin altındaki satışlar nedeniyle işletmeleri zarar ettiği ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantılar sonrasında poşet fiyatlarına zam getirileceği de kesinlikle kazandı.

Son günlerde ise sosyal medyada geniş yer bulan market poşetlerinin bir buçuk lira olduğuna yönelik iddialar sonrası açıklamalar arka arkaya geldi. Peki, market poşetleri kaç para olacak? Market poşetlerinin 1,5 lira olacağı iddiaları doğru mu?

Market Poşetleri Kaç Para Olacak?

Konu ile ilgili gündeme gelen iddialar sonrasında bakanlıktan yazılı bir açıklama yapıldı ve olayla ilgili son gelişmelere yer verildi. Plastik poşet fiyatları ile ilgili herhangi bir kararın alınmadığı belirtilirken 21 Kasım’da yapılan toplantı sonuçlarının değerlendirildiği ve bu kapsam dahilinde poşet fiyatlarının yeniden belirleneceği ifade edildi.

Bu açıklama ile market poşetlerinin 1,5 lira olmadığını net bir şekilde ifade eden bakanlık yetkilileri önümüzdeki günlerde yapılacak duyurular içinde bir beklenti oluşturdu.