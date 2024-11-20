MasterChef Türkiye’de tepsiyi çevirmeye çalışırken kaza yaşayan Beyza, yanık bölümünde tedavi altına alınmıştı. Tepsiyi çevirmeye çalışırken tepsi içerisindeki kızgın yağın yüzüne dökülmesi nedeniyle çok ciddi bir tehlike atlatan Beyza, tedavi sonrasında yarışmaya devam etmişti. Ancak yüzünün sağ bölümünde sargılar ile yarışmaya devam eden Beyza’nın dikkatli olması gerektiği belirtilmişti.

MasterChef Beyza Sargılarını Açtı

MasterChef’te geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde Beyza sargılarını açtı. Yarışmaya bu şekilde devam etmesine karar verildiğini söyleyen yarışmacının yüzünde hiçbir iz bulunmaması ise izleyicilerin dikkatini çekti. Kısa süre içerisinde sosyal medyada konuşulmaya başlanan durum, farklı spekülasyonlara da yol açtı. Öyle ki durumun kurgu ve reyting için yapıldığı öne sürüldü. Peki, MasterChef Beyza’nın kazası kurgu muydu?

Yanık İzi Ne Kadar Sürede Geçer?

Alanında uzman hekimler tarafından yapılan açıklamalara göre yanık izleri kısa sürede geçemez. Doç. Dr. Erdem Güven’e göre yanık izlerinde tam iyileşme 6 ay kadar sürüyor. Medical Park tarafından hazırlanan özel bir rehberde ise “Yanık izi hafif dereceli yanıklarda tamamen iyileşebilirken derin hasarlı yanıklarda kalıcı olup medikal tedaviler gerekebilir.” denilmektedir. Bu durum yanık durumlarında tedavinin uzun ve zorlu olduğunu ortaya koyarken yüzü yanan Beyza’nın kısa sürede hiçbir iz kalmadan yarışmada yer alması şüphe uyandırdı.

MasterChef Beyza’nın Kazası Kurgu muydu?

İzleyiciler sosyal medyadan durumun kurgu olduğunu öne sürerek tepki gösterdi. Yaşananların gerçek olup olmadığı, yarışmada herhangi bir kurguya yer verilip verilmediği bilinmiyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılarak detayların paylaşılması bekleniyor. İşte yorumlardan bazıları

Beyza’dan İlk Açıklama

Sosyal medyadan açıklama yapan Beyza, “Masterchef maceramız devam ediyor. Hayallerimi gerçekleştirmeye vesile olan bu yolda, bir adım daha atmış oldum. Güzel dilekleriniz ve desteğiniz için önce aileme sonra sizlere teşekkür ederim” diyerek yeni dönem için mesajını paylaştı. İşte Beyza’nın son bölümdeki dikkat çeken o görüntüsü;