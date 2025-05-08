Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Duruşma Ertelendi

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak’ta meydana gelen ve 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bıçaklama olayına ilişkin açılan davada ikinci duruşma görüldü. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden mahkemeye katıldı. Mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Haziran 2025 tarihine erteledi.

Olay, 24 Ocak’ta Kadıköy’de bulunan bir bit pazarında meydana geldi. Kaykay ekipmanları almak için pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile yaşıtı B.B. ve U.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddialara göre B.B. elindeki bıçakla Minguzzi’yi beş yerinden yaralarken, U.B. de yere düşen çocuğu tekmeledi. Ağır yaralanan Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat’ta yaşamını yitirdi.

Sanıklar SEGBİS ile Bağlandı

Davanın ikinci duruşmasına, tutuklu bulunan sanık çocuklar U.B. ve B.B. SEGBİS yoluyla katıldı. Duruşma, gizlilik ve kapalılık kararı nedeniyle basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Duruşmada, hayatını kaybeden çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, babası Andrea Minguzzi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmaya CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Suat Özçağdaş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü de katılım sağladı. Öte yandan, Balıkesir’de benzer bir olayda yaşamını yitiren Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman da Minguzzi ailesine destek olmak için adliyedeydi. Duruşma salonu önünde toplanan kalabalık, “Mattia Ahmet için adalet” sloganlarıyla ailenin yanında yer aldı.

Sanıkların Yüz Yüze Katılmaması Tepki Çekti

Maktulün teyzesi Aylin Akıncılar, duruşma sonrası yaptığı kısa açıklamada, sanıkların salonda fiziksel olarak bulunmamasının adil yargılama açısından olumsuz bir durum olduğunu vurguladı. Akıncılar, SEGBİS üzerinden yapılan bağlantının yetersiz kaldığını belirterek, pişmanlık ifadesine dair bir izlenim edinmediğini ifade etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, suça sürüklenen çocuklar B.B. ve U.B. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay anına ait kamera kayıtlarının incelendiği bilirkişi raporuna göre olay yerinde sanıklarla birlikte bulunan M.A.D. ve A.Ö. de tespit edilerek tutuklandı.

Davanın üçüncü duruşması, 20 Haziran 2025 Cuma günü Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.