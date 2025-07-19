Memurlara Çocuk İçin Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı: Özel Sektöre de Uygulanacak mı?

Devlet memurlarına yönelik yarı zamanlı çalışma düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni uygulama; çocuk sahibi olan memurlara ilkokul çağına kadar yarı zamanlı çalışma imkanı sunuyor. Ekonomist Muhammet Bayram, düzenlemenin kapsamına, etkilerine ve özel sektöre yansıma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Düzenlemeye göre yalnızca anneler değil, babalar da çocukları ilkokula başlayana dek haftanın belirli günlerinde yarı zamanlı çalışabilecek. Böylece ebeveynler dönüşümlü olarak çocuk bakımını üstlenebilecek. Özellikle her iki ebeveynin de memur olduğu ailelerde sabah ve öğleden sonra nöbetleşe çalışma olanağı doğacak.

Uygulamada dikkat çeken bir diğer unsur ise maaş düzenlemesi. Yarı zamanlı çalışan memurlar, tam maaşlarının yarısını alacak. Örneğin aylık 50 bin TL maaşı olan bir memur, yarı zamanlı çalıştığında 25 bin TL ödeme alacak.

Yalnızca yeni doğanlar değil halen ilkokul çağından küçük çocukları bulunan memurlar da bu haktan yararlanabilecek. Evlat edinen çalışanlar da aynı şekilde uygulamaya dahil edildi.

Ancak uygulamanın kapsamı tüm kamu personelini kapsamıyor. Şube müdürleri, benzer kadro unvanındaki yöneticiler ve kolluk kuvvetleri yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak. Muhammet Bayram sahada görev yapan polis ve jandarma personelinin de çocuk bakımında benzer haklara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Bu düzenlemenin, ülkede giderek düşen doğurganlık oranlarını artırıcı etki yaratması hedefleniyor. Çocuk bakımına dair endişelerin azalmasıyla ailelerin daha kolay çocuk sahibi olabileceği öngörüldü.

Özel Sektör Çalışanlarını Kapsamıyor

Söz konusu uygulama şu an için yalnızca kamu çalışanlarını kapsıyor.

Ekonomist Muhammet Bayram, özel sektörde de benzer taleplerin giderek arttığını ve ilerleyen dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından özel sektör çalışanları için de benzer bir düzenleme getirilebileceğini dile getirdi. Özellikle pandemi döneminde yaygınlaşan esnek çalışma modelleri, özel sektörün de benzer reformlara adapte olabileceğine işaret ediyor.

Yeni yönetmelik, tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışma arasında geçiş hakkı da tanıyor. Böylece memurlar, ihtiyaçları doğrultusunda tam veya yarı zamanlı çalışma modelleri arasında rahatlıkla geçiş yapabilecek.

Uzmanlar; yarı zamanlı çalışma düzenlemesinin yanı sıra kreş desteği, çocuk yardımı ve bakıcı desteklerinin de artırılması gerektiğine dikkat çekti. Avrupa’daki örneklerde olduğu gibi Türkiye’de de ailelere yönelik sosyal desteklerin yaygınlaştırılması, bu tip düzenlemelerin etkinliğini güçlendirecek adımlar arasında gösterildi.