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“Mercek-14” Operasyonlarında 852 Silah Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde düzenlenen "Mercek-14" operasyonlarının başarılı bir şekilde sonuçlandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde düzenlenen “Mercek-14” operasyonlarında 852 silahın ele geçirildiğini ve 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve emniyet müdürlükleri tarafından 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişi ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-14” operasyonlarında, 644’ü ruhsatsız tabanca, 56’sı kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12’si uzun namlulu tüfek ve 140’ı ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 852 silah ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonlarda 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, İstanbul’da 162 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini, 151 şüphelinin gözaltına alındığını; Adana’da 54 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini, 57 şüphelinin gözaltına alındığını; İzmir’de 37 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildiğini, 50 şüphelinin gözaltına alındığını; Antalya’da 33 tabanca ve 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini, 22 şüphelinin gözaltına alındığını; Ordu’da da 33 tabanca ve 41 av tüfeği ele geçirildiğini, 91 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde düzenlenen "Mercek-14" operasyonlarının başarılı bir şekilde sonuçlandığını duyurdu.

Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydeden Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren kolluk güçlerini tebrik etti.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Mercek-14

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