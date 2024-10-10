Türkiye’de kış saati uygulamasıyla ilgili bir değişiklik planlanmadığı ifade edildi. Avrupa’da kış saati uygulamasına geçilmesi sonrasında gözler Türkiye’ye çevrilmişti. Türkiye’de saatlerin geri alınması konusunda yoğun bir beklenti oluşmuştu. Bu konuyla ilgili açıklama ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan geldi. Bayraktar saatlerde bir değişiklik planlanmadığını ancak okul ve mesai saatleri için değişikliklerin yapılabileceğini söyledi.

Türkiye’de Mesai ve Okul Saatleri Değişiyor mu?

Bakan Bayraktar’ın konuyla ilgili “Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler” demesiyle birlikte gündem değişti. Bu açıklamalar sonrasında il bazında mesai ve okul saatlerinde değişikliğe gidileceğinin ilk sinyali de verilmiş oldu. İl, mesai ve okul saatlerinin nasıl değişeceği, değişikliklerin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

29 Ekim 2024’te Saatler Geri Alınacak

Dünya genelinde saatlerin geri alınması için kritik tarih 29 Ekim. 29 Ekim tarihi itibariyle dünya genelinde saatler geri alınacak. Ancak Türkiye’de saatlerde bir değişiklik yapılmayacak. 2016 yılında alınan karar ile birlikte Türkiye kalıcı olarak yaz uygulamasına geçmişti. Türkiye’de saatlerin değişmeyecek olması nedeniyle Avrupa ülkeleriyle arasında 2-3 saate varan farklar oluşacak.