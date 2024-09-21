1995 yılında Dert Değil adlı şarkı ile büyük bir çıkış yakalayan ve Türkiye’nin sevilen isimlerinden birisi olan Metin Arolat yaşamını yitirdi. 52 yaşında olan sanatçı, sahne alırken fenalaşması sonrasında hastaneye sevk edildi. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçının yaşamını yitirdiği açıklandı. Bu açıklama sonrasında sevenleri büyük bir üzüntü duyarken, ölümün ardından farklı iddialar da gündeme gelmeye başladı. Metin Arolat neden öldü konusunda gündemdeki spekülasyonlar…

Metin Arolat Neden Öldü? İşte O Detay

Metin Arolat’ın kalp krizi geçirdiği ve ardından kalp masajı ile hayata döndürülmeye çalışıldığı resmi olarak duyurulmuştu. Metin Arolat’ın yakın arkadaşı olan Demet Sağıroğlu’nun açıklamaları ise geniş yer buldu. Metin Arolat’ın çok iyi ve yakın bir arkadaşı olduğunu söyleyen Demet Sağıroğlu, ‘Çok yakın arkadaşımdı. Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı.’ dedi.

Bu açıklaması ile diyet yaptığı ve yetersiz beslendiği ortaya çıkan Metin Arolat, vücudunun kaldırmaması nedeniyle kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.