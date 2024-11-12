CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün yaptığı açıklama ile gündem yarattı. Seçim sonrasında iktidarın sözlerini unuttuğunun altını çizen Özel, bunlara ek olarak beklenti enflasyonu kapsamında zam yapma planlarının da olduğunu söyledi.

CHP’nin Asgari Ücret Talebi 30.000 TL!

Asgari ücret talebinin 30.000 TL olduğunu net bir şekilde söyleyen Özgür Özel, bu rakamın altındaki hiçbir rakamın CHP tarafından kabul edilmeyeceğini ifade etti.

“Seçim bitti, iktidar oldu. Temmuzda yapmayıp şimdi zam verilse bile yeterli olmuyor. Bir de utanmadan gerçekleşen değil, beklenti enflasyonuna göre zam vermeyi tartışıyorlar. Asgari ücret talebimiz 30, biz altına yokuz. İtiraza, mücadeleye devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz” diyerek asgari ücretin belirlenmesine 1 ay kala çıkışta bulunan CHP Lideri Özel’in bu sözlerine nasıl karşılık verileceği merak ediliyor.

Partisinin grup toplantısında konuşma yapan Özgür Özel, CHP milletvekillerine de önemli bir görev verdi. Asgari ücretle ilgili görüşmelerde CHP olarak dilenilmesini ve önemli bir mücadele verilmesini isteyen Özel, asgari ücretli çalışanlardan destek gördü.

Asgari Ücrette Tablo Ne?

Asgari ücretle ilgili gündeme genle bilgilerde yüzde 30 ile 40 arasında bir zammın yapılacağı ortaya çıkmış durumda. 17.002 TL olan asgari ücret yüzde 40 oranında zam alsa dahi 23 bin TL bandına çıkıyor. Asgari ücrette 30 bin TL’lik zam için çok yüksek oranda zam kararının alınması gerekiyor.