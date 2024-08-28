Türkiye’de gündem olan ve herkesin bir an önce bulunmasını temenni ettiği Narin Güran için hala umut veren bir gelişme yaşanmadı. Aramaların yoğunlaşmasına rağmen farklı iddiaların gündeme gelmeye başladığı Narin Güran için Erzurumlu iş insanı tarafından ödül duyurusu yapıldı. Narin Güran’ı bulan ya da yerini bildiren kişiye 2 milyon lira ödül verileceğini söyleyen iş insanı, bir anda Türkiye’de gündem oldu. Herkes ise bu iş insanını merak etmeye başladı.

Narin Güran İçin Ödül Veren Erzurumlu İş İnsanı Kim?

Narin Güran için ödül veren Erzurumlu iş insanı kim Ferit Kaya. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirket sahibi olan Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, daha önce de yaptığı bağışlar ve öğrencilere yönelik destekleriyle Türkiye’de gündem olmuştu.

21 Ağustos tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan 6 yaşındaki Narin Güran kaybolduğu günden beri bulunamadı. Sadece terliklerine ulaşılan Narin Güran için sürecin hızlanmasını isteyen evli ve 4 çocuk babası Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, 2 milyon TL ödül vereceğini ve kızın bulunması için herkesin duyarlı olmasını istedi.

Fidye İçin mi Kaçırıldı?

Son günlerde fidye için kaçırıldığı öne sürülen Narin Güran için böyle bir karar aldığını söyleyen Ferit Kaya, küçük kızın bulunması için dua ettiklerini ve herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi.