NTV, Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın Görevine Son Verdi

NTV, uzun süredir Washington Temsilciliği görevini yürüten gazeteci Hüseyin Günay’ın kurumla ilişiğini kesti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis’te gerçekleştirdiği görüşme sırasında Beyaz Saray bahçesinde yaptığı konuşmalar, Günay’ın görevden alınmasına giden sürecin başlangıcı oldu. Associated Press kameralarına yansıyan görüntülerde Günay, görüşmenin Türkiye açısından olumlu geçmediğini ifade etti ve bazı eleştirel değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Günay’ın ayrıca toplantıya katılan isimler hakkında yorumlarda bulunduğu dikkat çekti. Söz konusu kayıtların gündem olmasının ardından, NTV yönetiminin iktidarla karşı karşıya gelmemek adına Günay’ın görevine son vereceği iddiaları ortaya atılmıştı.

NTV, bu iddiaları doğrular nitelikte bir karar alarak Günay ile yollarını ayırdı. Şu ana kadar gazetecilik meslek örgütlerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.