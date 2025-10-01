Çarşamba, Ekim 1, 2025

Son Dakika

Mbappe’den Arda Güler’e Övgü Dolu Sözler 12 dakika ago
NTV, Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın Görevine Son Verdi 23 dakika ago
Antalyaspor’un Eski Başkanı Aziz Çetin Gözaltına Alındı 43 dakika ago
Süpürge Üreticisinden Otomotiv Atağı: Dreame, 2,1 Milyar Dolarlık Sipariş Aldı 2 saat ago
Kırmızı Bültenle Aranan 9 Suçlu Türkiye’ye İade Edildi 2 saat ago
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Puan Durumu Kaç Oldu? 3 saat ago
Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarına Kış Öncesi Düzenleme Gelecek mi? 3 saat ago
Caner Erkin’e Sakaryaspor’da 6 Maç Men ve 134 Bin TL Ceza 4 saat ago
Kasımpaşa Spor Kulübü’ne Kayyum Atandı 4 saat ago
Eski Tip Sürücü Belgeleri Yenileme İşlemleri İçin Son Tarih 31 Ekim 2025 19 saat ago

NTV, Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın Görevine Son Verdi

NTV, Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile görüşmesine ilişkin sözlerinin gündem olmasının ardından görevden aldı.
Özge Tekeli
23 dakika önce
0 0
NTV, Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın Görevine Son Verdi

NTV, uzun süredir Washington Temsilciliği görevini yürüten gazeteci Hüseyin Günay’ın kurumla ilişiğini kesti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis’te gerçekleştirdiği görüşme sırasında Beyaz Saray bahçesinde yaptığı konuşmalar, Günay’ın görevden alınmasına giden sürecin başlangıcı oldu. Associated Press kameralarına yansıyan görüntülerde Günay, görüşmenin Türkiye açısından olumlu geçmediğini ifade etti ve bazı eleştirel değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Günay’ın ayrıca toplantıya katılan isimler hakkında yorumlarda bulunduğu dikkat çekti. Söz konusu kayıtların gündem olmasının ardından, NTV yönetiminin iktidarla karşı karşıya gelmemek adına Günay’ın görevine son vereceği iddiaları ortaya atılmıştı.

NTV, bu iddiaları doğrular nitelikte bir karar alarak Günay ile yollarını ayırdı. Şu ana kadar gazetecilik meslek örgütlerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX