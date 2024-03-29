HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem »

Nurdağı’nda Köy Evleri Depremzedelere Teslim Ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tamamlanan köy evleri depremzede hak sahiplerine teslim ediliyor.

Yayınlanma:
ABONE OL

Kırsal Naimler ve Mestihüyük mahallerinde inşaatı tamamlanan köy evleri oturuma hazır hale getirildi.
Kaymakam İsmail Alsancak, Nurdağı Belediye Başkan Vekili Yakup Bahar, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek ve AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, bir araya geldiği hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Coşkun, AA muhabirine, il genelinde 117 bin 783 konut için hak sahibinin bulunduğunu hatırlattı.

Hak sahiplerinin 6 bin 648’inin kırsalda olduğunu ifade eden Coşkun, “Merkezde konut tesliminin ardından kırsal kesimlerde de konutları teslim ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Naimler Mahallesi’nde 5 konutu teslim ettik. Şu an Mestihüyük Mahallesi’nde 29 konut ve 12 de ahır için hak sahibimiz bulunmakta. Bugün itibariyle bu mahallede 6 hak sahibi vatandaşımıza inşallah anahtarlarını teslim ederek bu mutluluğu hep birlikte yaşayacağız.” diye konuştu.

İLGİLİ HABER Çanakkale’de 45 Bin 700 Makaron Ele Geçirildi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tamamlanan köy evleri depremzede hak sahiplerine teslim ediliyor.

Depremde 17 yakınını kaybeden Mestihüyük Mahallesi’ndeki hak sahiplerinden Kadir Koç ise evlerini teslim almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Devletimiz depremde yiyecek, içecek tüm imkanlarını bizler için seferber etti. Bundan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Hak sahiplerinden Özlem Koç da Ramazan Bayramı’nı konutlarından geçireceklerini istediklerini dile getirerek, “Devletimiz bizlere evlerin anahtarlarını telim ederek çifte bayram yaşatacak, sağ olsunlar, var olsunlar. Allah razı olsun depremi yaşadığımız ilk günlerden buyana hep yanımızda oldular. Hiçbir eksiğimiz bırakmadılar.” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Alsancak ve beraberindekiler evleri gezdi.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Gaziantep

İlgili Haberler

İhtiyaç Sahibi Çocuklara Kıyafet Yardımı Yapılıyor

Dolandırıcılık Operasyonunda 20 Şüpheli Tutuklandı

Osmaneli’de Çiftçilere 3 Bin Böğürtlen Fidesi Dağıtılacak

Kalyon Enerji Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni İmzaladı

Batı Karadeniz’de Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Çanakkale’de Batan Bottaki Kayıp Düzensiz Göçmenleri Arama Çalışmaları Sürüyor

Kocaeli’de Kafeteryada Çıkan Yangında 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Bilet Dükkanı Akıllı Seyahat Dünyasına Hoş Geldin İndirimi Başlattı

Teknosa Yeni Mağazasını Edirne’de Açtı

Yerel Seçim İçin 3 bin 424 Sandıktan 96’sı Konteynerde Kuruluyor

Red Bull Sporcuları Suudi Arabistan”da Dalış Deneyimi Arayışına Çıktı

Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 416 Bin Liraya Yükseldi