Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel, doğuştan elektrikli yeni Frontera modelini kademeli olarak, başta Avrupa’da olmak üzere müşterileriyle buluşturuyor.

İşte Opel Frontera’nın Türkiye Satış Tarihi

Şirketin yeni “şimşek” logosunun ilk temsilcisi olan model, 2025’in ilkbahar aylarında Türkiye’de satışa sunulacak. Müşteriler, en başından itibaren elektrikli motor seçeneğiyle sunulacak modelin 48V hibrit teknolojisine sahip versiyonunu da tercih edebilecek.

Opel Frontera Özellikleri Neler?

Şirketin tasarım felsefesini yansıtan görünüme sahip modelin ön silüeti, fonksiyonel kabin alanını tasarımla buluşturuyor. İkonik “şimşek” logosu, Opel Vizör isimli ön panelin merkezinde yerini alıyor. Kesintisiz bir tasarım sunan Vizör, otomatik uzun far özellikli Eco LED farlarla birleşerek otomobilin dikkat çekici görünümünü tamamlıyor.

Alttaki ikizkenar soğutma açıklığıyla desteklenen tasarım, otomobilin duruşunu öne çıkarıyor. Şirketin “kanat imzası” ise gövde rengindeki ek kısımlarla ayrılan üç aydınlatma bloğuna sahip görünümüyle parıldıyor.

Yandan görünüm, geniş kabini görsel olarak bölen ayırt edici bir C sütununu ortaya çıkarıyor. Bunlara ek olarak, belirgin çamurluklar, yoldaki sağlam duruşu pekiştirerek yeni modele görünüm kazandırıyor.

Model, modern görünümü iç mekanda da akıllı ve pratik bir tasarımla birleştiriyor. Gösterge paneli ve kapılardaki dekor detayı, kabini görsel açıdan daha ferah hale getiriyor.

Ayrıca, iki adet 10 inçlik ekrana sahip yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle sunulan şirkete özgü, tamamen dijital Pure Panel kokpitle birlikte görünüme kavuşan yeni direksiyon, sofistike bir dokunuş sergiliyor.

Şirket, modelde minimum dikkat dağınıklığıyla maksimum konfor felsefesini tutarlı bir şekilde yansıtarak yalın bir sürüş deneyimi vadediyor.

Modelde, şirket yine koltuk yeniliklerini müşteri yelpazesine sunuyor. Ön koltuklarda bulunan ve omurilik üzerindeki baskıyı alan patentli Intelli-Seat özelliği, yolculuklarda konfor sağlıyor.

Koltuklar, kontrast oluşturan renkteki dikişleriyle ön plana çıkıyor. Kumaşlar ve kapı panelleri gibi yüzeylerde geri dönüştürülmüş içerikli malzemelerden üretiliyor. Kumaşları tamamen sürdürülebilir nitelikteki geri dönüştürülmüş malzemeyle üretilen araçta hiçbir krom öğe de kullanılmıyor.

Aynı yaklaşım, modelin aydınlatma ünitelerinde de enerji tasarruflu Eco LED farlarla kendini gösteriyor.

Bununla birlikte GS donanımdaki direksiyon simidi de vegan sentetik deriden üretiliyor. Modelin üretiminde işlenmiş alüminyumun yanı sıra geri dönüştürülmüş içerikli çelik ve çeşitli polimer öğeler de kullanıldı. Bu sayede, modelin yüzde 95’e kadar tekrar kullanılabilir malzemelerden oluşması ve yüzde 85 geri dönüştürülebilir olması sağlandı.

Model, 4 bin 380 mm uzunluğu, 1795 mm genişliği ve 1627 mm yüksekliğiyle yaşam ve yükleme alanı sunuyor.

Otomobilin arka koltukları dik haldeyken 460 litrenin üzerinde olan bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1600 litreye kadar yükseliyor.

Diğer taraftan 40/60 oranında bölünebilir arka koltuklar sayesinde çok yönlülük sağlanıyor ve ikinci kademe yükleme zemini de standart olarak sunuluyor. Model, isteğe bağlı tavan rayları sayesinde 240 kilograma kadar sabit tavan yükünü taşıyabiliyor.

Tüm yeni Opel modellerinde olduğu gibi yeni Frontera da sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda çevreci sorumluluğun ön planda olduğu performansıyla da göze çarpıyor.

Müşteriler, tamamen elektrikli modelin yanı sıra 48V hibrit teknolojisine ve yüksek verimli güç ünitesine sahip versiyonları da tercih edebilecek. Yeni Opel Frontera Hybrid, 48 volt hibrit teknolojisine sahip 100 kW (136 HP) güce sahip turbo şarjlı benzinli motorla sunuluyor.

Hibrit çözüm, elektrikli ulaşım arayışında olan ancak sürüş ve kullanım alışkanlıklarını henüz değiştirmek istemeyen kullanıcılar için bir seçim olarak öne çıkıyor. 1,2 litrelik benzinli motor, 21 kW (28 HP) güç üreten elektrik motoru ve elektrikli 6 ileri çift kavramalı şanzımandan oluşan kompakt sistem, günlük kullanımda akıllı ve uygun maliyetli bir tahrik sistemi çözümü olarak birçok avantaj sunuyor.