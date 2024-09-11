Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) yaptığı yeni açıklamada, ortak alfabe konusunda kesin karara varıldığını söyledi. 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerine yapılan görüşmeler sonrasında ortak karara varıldı. Türk Akademisi’nin resmi açıklamasında 9 Eylül ile 11 Eylül tarihleri arasında Bakü’de yapılan toplantıdan ortak kararın çıktığı belirtildi. 3. toplantı itibariyle karar verildi ve bu konu, sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Latin Tabanlı Ortak Türk Alfabesi Kullanılacak

Toplantıda 1991 yılında önerilen Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi projesinin değerlendirildiği ve bu değerlendirme sonrasında ortak kullanıma karar verildiği ifade edildi. Alfabenin Türk dilleri için önemine dikkat çekilen açıklamada şu detaylara vurgu yapıldı.

Alfabedeki her harf, Türk dillerindeki fonemleri temsil ediyor.

Alfabe, Türk halkları arasında iş birliğini ve anlayışı teşvik ediyor.

Toplantı, tarihi bir öneme sahip.

Türklerin ortak dil mirasının korunması ve geleceğe taşınması sağlanacak.

Ortak karara varılmasının ardından Ortak Türk Alfabesi kapsamındaki projenin detaylarının önümüzdeki dönemlerde açıklanması bekleniyor.