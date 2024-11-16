97. Oscar Ödülleri için hazırlıklar başladı. Gecenin sunucusunun kim olacağı merak edilirken konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı. Açıklamaya göre gecede sunucu olarak Conan O’Brien yer alacak. İlk defa Oscar ödülleri sunucusu olarak görev yapacak Conan O’Brien, tek sunucu olacak.

Akademi CEO’su Duyurdu

Conan O’Brien’in sunuculuğu ile ilgili açıklama Akademi CEO’su Bill Kramer ve Akademi Başkanı Janet Yang’dan geldi. 2 Mart 2025’te yapılacak 97. Akademi Ödülleri’nin sunuculuğu için yazar, yapımcı ve komedyen isim Conan O’Brien ile anlaşma sağlandığı belirtilirken ünlü isimle ilgili “Eşsiz Conan O’Brien’ın bu yıl Oscar’ları sunacak olmasından büyük heyecan ve onur duyuyoruz” denildi.

Conan O’Brien İçin Övgü Dolu Sözler

Açıklamalarda Conan O’Brien için övgü dolu sözler söylendi. “Muhteşem mizahı, filmlere olan sevgisi ve canlı TV uzmanlığıyla küresel film kutlamamıza liderlik etmek için mükemmel bir kişi. İzleyicilerle bağlantı kurma konusundaki olağanüstü yeteneği, izleyicileri Oscar’ın en iyi yaptığı şeyi yapmak üzere bir araya getirecek. Bu yılın muhteşem filmlerini ve film yapımcılarını onurlandıracak” denilerek Oscar ödülleri için beklentileri yükselten ikili şimdiden ünlü ödül gecesi için heyecan yaratmayı başardı.

Bu yıl sunucu olarak hiçbir ismin adının geçmemesi dikkat çekmişti. Bu nedenle Conan O’Brien açıklaması gündemde sürpriz olarak duyuruldu. Bazı kaynaklarda birden fazla isim ile anlaşma sağlanacağı ve bölüm bölüm sunucuların görev alacağı ifade edilmişti. Ancak resmi açıklama sonrasında bu spekülasyonların gerçek olmadığı da ortaya çıktı.