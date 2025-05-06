Osman Gökçek’ten Mansur Yavaş Hakkında Yolsuzluk İddiası

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, katıldığı televizyon programında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik önemli iddialarda bulundu. Gökçek, önümüzdeki günlerde kamuoyuna sunulmak üzere kapsamlı bir yolsuzluk dosyasını açıklayacaklarını duyurdu.

Beyaz TV ekranlarında konuşan Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef alarak, belediye yönetimiyle ilgili büyük bir vurgunun ortaya çıkacağını belirtti. “Çok kısa bir süre içinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni ilgilendiren çok büyük bir yolsuzluk olayını kamuoyuna açıklayacağız.” diyen Gökçek, dosyanın içeriğiyle kamuoyunun büyük tepki göstereceğini öne sürdü.

“Vatandaş Şaşkınlıkla Karşılayacak”

Hazırlanan dosyanın içeriğine dair detay vermeyen Gökçek, “Dosyanın açıklanmasının ardından vatandaşlarımız, ‘Bunu da mı yaptılar?’ diyerek şaşkınlıklarını gizleyemeyecek. Bu, toplumda geniş yankı uyandıracak bir mesele. Ne tabutlar, ne konserler, ne de başka olaylar bu gelişmenin önüne geçebilir.” şeklinde konuştu.

AK Parti’li Gökçek’in açıklamaları, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırırken, söz konusu dosyanın içeriğinin ne olacağı merak konusu oldu. Gökçek, kamuoyunun dikkatini çekecek nitelikte belgelerle yolsuzluk iddialarını destekleyeceklerini belirterek, gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini ifade etti.