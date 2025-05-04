Özgür Özel’e AKM Çıkışında Saldırı: Saldırgan Gözaltına Alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından fiziki saldırıya uğradı. Kimliği ilk aşamada belirlenemeyen bir kişi, tören çıkışında Özgür Özel’e tokat attı.

Saldırı sonrası Özel, güvenlik ekipleri tarafından hızla koruma altına alındı. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın kimliğinin S.T. olduğu tespit edildi ve şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak “Toplum huzurunu bozmaya yönelik her girişim hukuk çerçevesinde gereken karşılığı bulacaktır.” ifadelerini kullandı.

Saldırıya ilişkin siyasi isimlerden de tepkiler geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olayın demokrasiye ve siyaset kurumuna yönelik olduğunu belirterek faillerin hukuk önünde cezalandırılması gerektiğini söyledi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bağlantıların bir an önce açığa çıkarılmasını talep etti.

CHP Parti Meclisi Üyesi Sezgin Tanrıkulu, saldırganın provokatif bir amaç taşıdığını öne sürerken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise toplumu kutuplaştıran tutumların bu tür olaylara zemin hazırladığına dikkat çekti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da şiddetin hiçbir görüşün meşru aracı olamayacağını vurgulayarak, saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı kınayarak siyaset kurumuna yönelik hiçbir eylemin kabul edilemeyeceğini belirtti.

DEM Parti ise yayımladığı yazılı açıklamada, saldırının yalnızca Özgür Özel’e değil, barış ve demokratik toplum arayışına karşı yapılmış bir provokasyon olduğunu ifade etti. Açıklamada, olayın aydınlatılması çağrısında bulunularak Özel’e geçmiş olsun dilekleri iletildi.