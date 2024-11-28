Papara Altın Cuma adındaki yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında altın yatırımcılarına gümüş hediye edilecek.

Papara Altın Cuma Kampanya Neler Sunuyor?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Bu yıl sepete ekleme, yatırım hesabına altın ekle!” diyen Papara, “Altın Cuma” kampanyasıyla yarın 1 grama kadar altın alan kullanıcılarına alım miktarlarının 5 katı kadar gümüş kazandıracak.

21 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşan Papara, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle Türkiye’de finansal alışkanlıkların dönüşümüne öncülük ediyor. Yatırım ürünleriyle öne çıkan Papara, tüketim harcamalarının zirve yaptığı Efsane Cuma döneminde, bir sorumlu pazarlama örneği olarak dikkati çeken Altın Cuma kampanyasıyla, tüketim yerine yatırıma teşvik ederek harcama döngüsüne alternatif bir yol çiziyor.

Papara’nın Altın Cuma kampanyası kapsamında, kullanıcılar 29 Kasım’da Papara Kıymetli Madenler Hesabı üzerinden 1 grama kadar altın aldıklarında, alım miktarlarının 5 katı kadar gümüş kazanacak.

Kampanya, bu gece 00.00’da başlayıp 23:59’da sona erecek ve kazanılan gümüş, 2-6 Aralık tarihleri arasında kullanıcıların hesaplarına aktarılacak. Kampanyadan 21 milyonu aşkın mevcut Papara kullanıcısı ile birlikte yeni hesap açan kullanıcılar da yararlanabilecek.

Papara Altın Cuma Kampanya Şartları

Papara kullanıcısı olmak ve Altın Cuma kampanyasından faydalanmak isteyenler, Papara’yı mobil cihazlarına uygulama mağazalarından indirerek ücretsiz Papara hesabı açabiliyor. Hesabını doğrulayan kullanıcılar, ücretsiz Kıymetli Madenler Hesabını saniyeler içinde açarak anında işlem yapabiliyor. Papara’nın yarın hayata geçireceği Altın Cuma kampanyası hakkında tüm detaylar ve koşullar Papara Blog’da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Papara Pazarlama Lideri Perin Saraoğlu, kampanyanın “Bu yıl sepete ekleme, yatırım hesabına altın ekle!” mottosu ile hayata geçirildiğini belirtti.

Saraoğlu, Papara’nın kullanıcı odaklı bir marka olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Kullanıcının iyiliği ve faydası için olan her çözümün Papara için de iyi olduğuna inanıyoruz. Sunduğumuz hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli finansal ürünlerle 21 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşırken, herkesin parasını daha iyi yönetmesine ve parasına değer katmasına katkı sağlamayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Her yaştan kullanıcımızın beklenti ve ihtiyaçlarına hitap etmeyi başaran bir marka olarak, ezberleri bozan yenilikçi ürünler ve kampanyalar sunmayı seviyoruz.”