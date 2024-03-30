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Park Halindeki Otomobili İçinde Bekleyen Kişiyle Gasbeden 2 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da bir kişinin markete gitmek için park ettiği ve içinde kız arkadaşının beklediği otomobili gasbettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü’nde M.A.Y’ye ait aracın gasbedildiği ihbarına yönelik çalışma yürüttü.
Alışveriş için geldiği market önünde aracını park eden mağdurun, anahtarı araç içinde bekleyen kız arkadaşına bıraktığını belirleyen ekipler, bu sırada araç başına gelen bir şüphelinin zorla sürücü koltuğuna oturduğu, araç anahtarını zorla aldıktan sonra otomobille kaçmaya başladığı ve araç sürücüsünün arkadaşını da bir süre sonra yolda indirdiğini tespit etti.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, olaya karışan 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi Esenyurt’ta yakaladı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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