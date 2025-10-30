Pizza Hut, 68 Restoranını Kapatıyor

Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren uluslararası restoran zinciri Pizza Hut, ekonomik baskılar ve artan işletme maliyetleri nedeniyle 68 restoranını ve 11 teslimat noktasını kapatma kararı aldı. Kapanan şubeler nedeniyle yaklaşık 1.210 kişi işten çıkarılacak.

Kapanacak restoranlar arasında Brighton, Hull, Leeds ve Edinburgh gibi şehirlerdeki şubeler bulunuyor. Şirket, yükselen maliyetlerin ve vergi yükümlülüklerinin nakit akışını zorladığını belirtti.

Restoranların işletmesini üstlenen DC London Pie Limited için iflas yöneticileri atanırken, küresel marka sahibi Yum! Brands, ülkedeki kalan 64 restoranın ve 1.276 çalışanın korunması için süreçlere dahil oldu.

Pizza Hut, özellikle aile dostu menüsü ve salata barları ile bilinse de son yıllarda Birleşik Krallık’ta yüksek maliyetler ve zor ticari koşullar nedeniyle finansal sıkıntılar yaşadı. Şirket geçen yıl iflas yönetimi sürecine girmişti.

Türkiye pazarında ise Ocak 2025’te Yum! Brands, master franchise ortağı İş Gıda A.Ş. ile olan franchise anlaşmasını tek taraflı olarak feshetti. Bu karar sonrasında Türkiye genelindeki toplam 537 şube geçici olarak faaliyetlerini durdurdu. KFC restoranlarının bazıları HD Holding’e devredilirken, Pizza Hut şubelerine alıcı bulunamayınca marka Türkiye pazarından tamamen çekildi.