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Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ve tatilin dokuz güne uzatılıp uzatılmayacağı bayrama sayılı günler kala merak ediliyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bu hafta pazar günü itibariyle Ramazan Bayramı başlayacak. Bu kapsamda, Ramazan Bayramı’na günler kala tatil planlaması yapmayı düşünen vatandaşlar da tatilin kaç gün süreceğine ilişkin araştırmalar gerçekleştiriyorlar. 

30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek olan Ramazan Bayramı tatilinin süresine ilişkin henüz resmi açıklama gelmese de çeşitli tahminler yürütülüyor. 

Ramazan Bayramı Tatili Süresi 2025

Ramazan ayı 29 Mart itibariyle sona erecek ve 30 Mart tarihinde Ramazan Bayramı idrak edilecek. Bu çerçevede, pazar günü resmi tatil sayılacak. 

Bu hafta pazar günü ve önümüzdeki hafta pazartesi, salı günü resmi tatil olarak kabul edilecek. Ramazan Bayramı tatilinin salı günü sona ermesi bekleniyor.

2 Nisan 2025 Çarşamba günü resmi ve özel dairelerin çalışmalara devam edeceği düşünülüyor.

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