Ramazan Bayramı 30 Mart tarihinde başlayacak ve 1 Nisan tarihinde sona erecek ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bayram tatili süresinin 9 güne uzatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından tatil planlamaları kız kazanırken, şehir içinde seyahat edecek olan vatandaşlar da güncel gelişmeleri merak ediyorlar. Bu kapsamda, bayramda köprülerin ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor.

Köprüler Bayramda Bedava Mı?

Ramazan Bayramı’nda köprüler ücretsiz olacak mı, bayram tatili boyunca hangi köprüler ücretsiz olacak gibi araştırmalar bayrama iki gün kala hız kesmeden devam ediyor.

Ramazan Bayramı boyunca köprülerin ücretsiz olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak bugün ya da Arefe Günü köprülerin ücretsiz olmasına ilişkin bir karar alınması halinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.