Rekabet Kurulu’ndan Mastercard ve Visa’ya Soruşturma

Rekabet Kurumu, Türkiye’de ödeme sistemleri pazarında rekabet ihlallerine yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. Kurum, Mastercard ve Visa’nın, Türkiye’de faaliyet gösteren ödeme kuruluşlarının yurt dışı işlemlerine engel olup olmadığına dair soruşturma süreci yürütüyor.

Yürütülen incelemede iki büyük kartlı ödeme sistemi şirketinin, Türkiye’deki ödeme kuruluşlarının yurt dışındaki işyerlerine hizmet sunmasını kısıtlayıp kısıtlamadığı araştırılıyor. Türkiye’deki ödeme şirketleri, yurt dışındaki işyerleriyle yaptıkları ikili anlaşmalar sayesinde, kart sahiplerine Mastercard ve Visa’nın uyguladığı sınır dışı işlem ücretlerinden muaf olacak ödeme imkanları sunabiliyor. Bu yöntem sektörde maliyet avantajı sağlaması nedeniyle yaygın şekilde kullanılıyor.

Rekabet Kurulu’nun açıklamasına göre Mastercard ve Visa’nın, yurt dışı iş yerlerinde kullanılacak POS altyapılarını sınırlandırarak alternatif ödeme yöntemlerini engellediğine dair iddialar detaylı şekilde değerlendirilecek. İlk yerinde incelemeler, iki şirketin kendi şema kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle, anlaşma yapan ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini kısıtlamak amacıyla bankalar üzerinde yaptırım uyguladığına dair bulgular içeriyor.

Soruşturma kapsamında, Mastercard ve Visa’nın kartlı ödeme altyapılarını yurt dışındaki işyerlerine sağlama sürecini engelleme ve alternatif ödeme sistemlerini dışlama uygulamalarının varlığı araştırılacak.