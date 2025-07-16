Rekabet Kurumu’ndan Kozmetik ve Gıda Takviyesi Şirketlerine Soruşturma

Rekabet Kurumu; kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyesi alanlarında faaliyet gösteren bazı şirketler hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ilgili teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirledikleri iddiasıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin araştırıldığı belirtildi.

Önaraştırma kapsamında elde edilen bulguların yeterli bulunması üzerine, Cosmox Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Vitaceel Kozmetik Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, The Ceel Kozmetik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Ceel Kozmetik ve Gıda Anonim Şirketi’nden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma yürütülmesine karar verildi.

Soruşturma kararının, Rekabet Kurulu’nun 12 Haziran 2025 tarihli toplantısında 25-22/523-M(1) ve 25-22/523-M(2) sayılı kararlarla alındığı kaydedildi. Soruşturma süreci, şirketlerin ilgili kanun maddesini ihlal edip etmediklerinin tespit edilmesi amacıyla yürütülecek.