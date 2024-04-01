Roche’de Üst Düzey Atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kariyer yolculuğuna Karolinska Enstitüsü’nde araştırmacı ve bilim insanı olarak başlayan Sahafi, 2009 yılından beri Roche bünyesinde çeşitli görevler üstleniyor.
Yüksek Lisans ve MBA eğitimlerini sırasıyla Karolinska Enstitüsü, Heriot-Watt Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi’nde tamamlayan Sahafi, profesyonel kariyerine Karolinska Enstitüsü’nde araştırmacı ve bilim insanı olarak başladı.
Sahafi, Karolinska Enstitüsü’ndeki kariyerinin ardından, Becton, Dickinson and Company’de Avrupa ve Orta Doğu bölgelerinden sorumlu Bilim ve Uygulama Müdürü olarak görev aldı.
Sahafi, Roche’de 15 yıl içinde çeşitli ülkelerde bulaşıcı hastalıklar, onkoloji, hematoloji ve ticari operasyonlar alanlarında Genel Müdürlük ve Yönetim Merkezi Başkanlığı da dahil olmak üzere birçok sorumluluk üstlendi.
Yaklaşık 2 yıldır İsviçre’de yerleşik olarak Koagülasyon, Hematoloji ve İdrar Yaşam Döngüsü Lideri görevine devam eden Sahafi, 1 Nisan’dan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü, Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı olarak atandı.
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