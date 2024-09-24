Yaz ve kış saati uygulamasında Ekim ayı ile birlikte değişikliğe gidilecek. Türkiye’de uygulamanın bırakılması nedeniyle saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle de saatler ne zaman geri alınacak 2024 yılındaki son durum ne araştırmaları hızlandı.

Saatler Ne Zaman Geri Alınacak?

26 Ekim 2024 Cumartesi’yi 27 Ekim Pazar’a bağlayan gece, sabah saat ikide saatler geri alınacak. 1 saat geri alınacak saatler nedeniyle dünya genelinde 1 saatlik zaman dilimi yeniden yaşanacak. Yaz saati uygulamasında ise aradaki bu 1 saatlik fark saatler ileri alınarak telafi edilecek. Böyle bir uygulamanın yapılmasındaki temel amaç ise gün ışığından daha fazla yararlanmak. Ancak Türkiye’de uygulama için değişikliğe gidilmiş durumda. Saatler ileri ya da geri alınmıyor.

Türkiye’de Saatler Ne Zaman Geri Alınacak?

Türkiye’de saatler geri alınmayacak. Türkiye’de uygulanan kış saati uygulaması, Resmi Gazete’de yer alan düzenleme ile iptal edilmişti. Bu nedenle Türkiye yaz ve kış aynı saati takip ederken saatler ileri ya da geri alınmıyor. Enerji tasarrufu sağlamak, gün ışığından daha fazla yararlanmak ve güvenlik amacıyla yapılan kış saati uygulamansın iptal edilmesi Türkiye’de tepki çekmeye devam ediyor. Özellikle okula giden çocukların sabah karanlık saatlerde okul yollarına düşmesi güvenlik açısından risk oluşturuyor. Ancak bu yılda da herhangi bir düzenleme yapılmayacak.