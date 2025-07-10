Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı Eylül’de Gerçekleşecek

2025 yılı içerisinde ilk etapta 15 bin 342 personelin atamasını tamamlayan Sağlık Bakanlığı, ikinci etap için hazırlıkları sürdürüyor. Bakan Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada 18 bin kişilik personel alım ilanının Eylül ayında yayımlanacağını duyurdu.

Bakan Memişoğlu, alımların hastaneler, aile sağlığı merkezleri, acil servisler ve farklı sağlık kurumlarına yapılacağını belirtti. Eylül ayının ilk haftasında ÖSYM tarafından KPSS-2025/5 tercih kılavuzunun adaylarla paylaşılması bekleniyor.

Söz konusu alıma ilişkin branş dağılımları henüz yayımlanmadı. Ancak Bakan Memişoğlu; diyetisyen, hemşire ve farklı sağlık meslek gruplarından alımların yapılacağını ifade etti. Bir önceki 19 bin kişilik personel alımında en yüksek kontenjan hemşirelik branşına ayrılmış, ebe, fizyoterapist, diyetisyen, sağlık teknikeri (ilk ve acil yardım, laboratuvar, anestezi, diyaliz, ameliyat, ağız ve diş sağlığı) gibi birçok alanda da atamalar gerçekleştirilmişti.

18 bin kişilik yeni alımda da benzer branşlardan yoğun istihdam yapılacağı öngörülüyor. Başvuruların Eylül ayında ÖSYM üzerinden gerçekleştirileceği belirtilirken, alım takvimi ve branş detaylarının önümüzdeki haftalarda Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM tarafından paylaşılması bekleniyor.