Sağlık Bakanlığı 19 Bin Personel Alacak! İşte Pozisyonlar ve Tarihler

Mayıs 2025 itibarıyla kamu istihdamında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kamu personel alımı ilanlarına göre 45 farklı kamu kurumu toplamda 19.860 yeni personel istihdam edecek. Alımlar; memur, işçi, mühendis, sağlık personeli, uzman yardımcısı ve bilişim uzmanı gibi pek çok farklı unvanda gerçekleştirilecek.

En Yüksek Alım Sağlık Bakanlığı’ndan

Bu kapsamda en büyük kontenjan Sağlık Bakanlığı’na ayrıldı. Bakanlık, 15.342 sözleşmeli personel, 3.658 sürekli işçi ve 22 bilişim uzmanı olmak üzere toplam 19.022 kişiyi bünyesine katacak. Başvuru tarihleri ise pozisyonlara göre değişiyor:

Sözleşmeli personel için başvurular 8 Mayıs’ta,

Sürekli işçi alımları için 9 Mayıs’ta,

Bilişim personeli içinse 26 Mayıs’ta başlayacak.

YÖK, TÜİK, SSB ve MEB de Alım Yapacak

Diğer kamu kurumları da çeşitli kadrolarda personel alımına hazırlanıyor:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK): 8 sözleşmeli personel (Son başvuru: 16 Mayıs)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK): 12 uzman yardımcısı (Son başvuru: 15 Mayıs)

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB): 5 sözleşmeli personel (Son başvuru: 23 Mayıs)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB): 5 sözleşmeli bilişim personeli (Son başvuru: 30 Mayıs)

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA): 4 müfettiş yardımcısı (Son başvuru: 16 Mayıs)

Vakıflar Genel Müdürlüğü: 78 sözleşmeli personel (Son başvuru: 20 Mayıs)

Belediyelerden Farklı Pozisyonlarda Alım

Belediyeler de çeşitli pozisyonlar için personel alımı gerçekleştirecek. En dikkat çeken alımlar arasında şunlar yer alıyor:

Hatay Büyükşehir Belediyesi: 150 personel (Başvuru tarihleri: 20-30 Mayıs)

Mersin Büyükşehir Belediyesi: 90 itfaiye eri (Başvuru tarihleri: 20-26 Mayıs)

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: 50 itfaiye eri (Başvuru tarihleri: 5-9 Mayıs)

Selçuklu Belediyesi: 66 personel (Başvuru tarihleri: 20-23 Mayıs)

Ayrıca Zonguldak, Beykoz, Avcılar, Afyonkarahisar, Çanakkale gibi birçok il ve ilçe belediyesi de çeşitli kadrolarda personel alımı yapacak.

Üniversiteler de Kadro Açtı

Yükseköğretim kurumları da istihdam seferberliğine katılıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversite, farklı pozisyonlar için personel arayışında. Öne çıkan ilanlardan bazıları:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: 96 sözleşmeli personel (Son başvuru: 20 Mayıs)

Boğaziçi Üniversitesi: 4 bilişim personeli (Son başvuru: 20 Mayıs)

Başvurular Nereden Yapılacak?

Adaylar, başvurularını ilgili kurumların resmi internet siteleri üzerinden veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Her ilanın başvuru süresi ve koşulları farklılık gösterebildiğinden, adayların ilan detaylarını dikkatle incelemeleri ve son başvuru tarihlerini kaçırmamaları önem taşıyor.

Kamu personeli alımlarına dair tüm detaylara Resmi Gazete üzerinden ya da ilgili kurumların resmi duyuru sayfalarından ulaşmak mümkün.