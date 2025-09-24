Çarşamba, Eylül 24, 2025

Sahil Güvenlik Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli sahillerinde düzenlenen operasyonla 114 kilogram uyuşturucu yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.
Özge Tekeli
21 dakika önce
0 0
Sahil Güvenlik Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı rutin denetimlerde 114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda bir yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Demirköy Karanlıkdere sahilinde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, deniz üzerinde bir deniz scooterini durdurarak yaptığı kontrollerde 6 adet çanta içerisinde uyuşturucuya rastladı. Yapılan incelemelerde 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrarın ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin “Mavi Vatan” sınırlarında uyuşturucu kaçakçılarına geçit vermediğini vurguladı. Bakan Yerlikaya, karada görev yapan jandarma ve polis birimleriyle koordineli şekilde suçla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.

Kırklareli Valiliği ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın operasyonu başarıyla yürüttüğü belirtilirken, ele geçirilen maddelerin suç örgütlerine geçmeden yakalandığı bildirildi.

