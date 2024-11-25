Samsun Valiliği tarafından yapılan son dakika duyuru ile Samsun’da okullardaki durum netlik kazandı. Milyonlarca öğrenci ve ailenin durumunu merak ettiği tatil konusunda Samsun Valiliği, ilçe ilçe tatil edilen bölgeleri ilan etti.
Samsun’da Yarın Okul Var mı?
Samsun’da valilik kararı ile 1 günlük tatil kararı ilan edildi. Yapılan resmi açıklamada şöyle denildi;
|19 Mayıs
|İlçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Kösedik İlk/Ortaokulu ile Kuşkayası İlk/Ortaokulunda eğitim öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü 1(bir) gün tatil verilmiştir.
NOT: Yeşilyurt, Aydınpınar, Kösedik, Elmaçukuru, Kuşkayası Kalık, Yeşiltepe, Cerekli, Ormancık Fındıklı, Düzköy ve Çiftlik mahallelerinden ortaöğretim okulları ve Karagöl Şehit Arif Çetin İlk/Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokuluna taşıma gelen 26 Kasım 2024 Salı günü 1 gün süre ile izinli sayılacaktır.
|Alaçam
|İlçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Taşıma Merkezi olan Alaçam Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu, Kızlan Ortaokulu için 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 (bir) gün süreli olarak ara verilmektedir.
|Asarcık
|İlçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Kasım 2024 Salı günü ilçemizdeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumunda eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreli olarak verilmektedir.
|Atakum
|İlçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları ile 26 Kasım 2024 Salı günü taşıma merkezi olan Sarayköy İlk/Ortaokulu ve Özören Şehit Metin Arslantürk İlk/Ortaokulunda eğitim öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmektedir.
NOT: Taflan Yalı İlk/Ortaokulu, Orhan Gencebay Ortaokulu, Altınkum İlkokulu, Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlkokulu, Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu, Ertuğrul Gazi Ortaokuluna taşımalı olarak gelen temel eğitim ve kırsal mahallelerimizden taşıma merkez okullarımıza gelen özel eğitim çalışmaları 26 Kasım 2024 Salı günü 1 gün süre ile izinli sayılacaktır.
|Ayvacık
|İlçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Kasım 2024 Salı günü ilçemizdeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumunda eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreli olarak verilmektedir.
|Bafra
|İlçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle belirtilen ulaşım merkezi okullara karşı belirtilen mahalle ulaşımlarından dolayı gelen olaylar 26 Kasım Salı günü 1 (bir) gün süreli olarak izinli sayılacaktır.
Bafra Özel Eğitim Meslek Okulu (Köseli): 19 Mayıs Aydınpınar-Çetirlipınar Mahalleleri,
Müstecep İlk/Ortaokulu: Bengü-Çulhakoca-Kanlıgüney Mahalleleri,
Kolay Anadolu Lisesi-Kolay Ortaokulu-Neyzen Tevfik İlkokulu: Meşelitürkmenler-Elalan-Başaran-Şahinkaya, Esençay Kabaçukuru, Akalan Mahalleleri,
Evrenuşağı İlkokulu-Sürmeli Ortaokulu: Dikencik Kuşçular, Dikencik Tütüncüler -Darboğaz Okçular Mahalleleri,
Şeyhulaş Özel Eğitim Meslek Okulu: Yakakent Asmapınarı Mahallesi
Örencik İlk/Ortaokulu: Asmaçam Mahallesi.
Bafra Merkez Ortaöğretim ve İmam Hatip Ortaokulları: Elalan Mahallesi
|Canik
|İlçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşıma merkezi olan; Gödekli İlkokulu, Çamalan İlkokulu, Başkonak İlk/Ortaokulu, Başalan Cumhuriyet İlkokulu, Başalan Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Gökçepınar İlk/Ortaokulu, Hacınaipli İlk/Ortaokulu, Tuzaklı İlk/Ortaokulu, Düzardıç İlkokulu, Gölalan İmam Hatip Ortaokulunda eğitim öğretime 26 Kasım Salı günü 1(bir) gün süreyle verilmiştir.
Not: Kırsal mahallelerimizden taşıma yoluyla merkez okullarımıza gelenler 26 Kasım 2024 Salı günü izinli sayılacaktır.
|Çarşamba
|İlçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Taşıma Merkezi olan Gülören İlkokulu, Gökçeçakmak İlk/Ortaokulu, Kabaceviz İlk/Ortaokulu ve Ağcagüney Anadolu Lisesi için 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle süre verilmektedir.
NOT: Bezirgan, Gülören, Koldere, Köroğlu, Karakaya, Ulupınar, Ağcagüney, Gökçeçakmak, Porsuk, Yeşildere ve Selimiye Mahallelerinden gelen özel eğitim tarihlerine 26 Kasım Salı günü 1 (bir) süreyle izinli sayılacaktır.
|Havza
|İlçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Kasım 2024 Salı günü ilçemizdeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumunda eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreli olarak verilmektedir.
|İlkadım
|Kavak
|İlçemizde şiddetli olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım merkezi okullarımızdan Akbelen Ortaokulu, Mahmutbeyli İlkokulu, Emirli İlk/Ortaokulu, Çakallı İlk/Ortaokulunda eğitim öğretime 26 Kasım Salı günü 1(bir) gün süreyle ara verildi.
NOT: 19 Mayıs İlkokulu, 19 Mayıs Ortaokulu ve Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu’na resmi taşımayla gelen belgeye 26 Kasım 2024 Salı günü izinli sayılacaktır.
|Ladik
|İlçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Kasım 2024 Salı günü ilçemizdeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumunda eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreli olarak verilmektedir.
|Salıpazarı
|İlçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Tahnal İlk/Ortaokulu, Konakören İlk/Ortaokulu ve Cevizli İlkokulunda eğitim öğretime 26 Kasım Salı günü 1(bir) gün tatil verilmiştir.
|Tekkeköy
|İlçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Yaylageriş İlk/Ortaokulu, Sarıyurt Ali İsmail Osman Gür İlk/Ortaokulunda eğitim öğretime 26 Kasım Salı günü 1(bir) gün tatil verilmiştir.
NOT: Aşağı Çinik Ortaokulu, Aşağı Çinik Selma Ümit Sarıtaşlı İlkokulu, Büyüklü Ortaokulu, Büyüklü İmam Hatip Ortaokulu, Büyüklü Anadolu Lisesi, Şehit Tayfun Özköse Ortaokulu, Kutlukent 80.Yıl İlkokuluna taşıma devam eden, 26 Kasım 2024 Salı günü 1 (bir) gün süreyle izinli sayılacaktır.
|Terme
|İlçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Ambartepe İlk/Ortaokulunda eğitim öğretime 26 Kasım Salı günü 1(bir) gün süre verilmiştir.
NOT: Kesikkaya, Uludere, Örencik mahallelerinden Bazlamaç İlkokulu ve Kocaman Ortaokulu; Ambartepe, Kesikkaya, Uludere, Örencik Mahallelerinden ilçe çapındaki ortaöğretim okullarına ulaşım yoluyla devam eden açıklama, 26 Kasım 2024 Salı günü 1 (bir) gün süreyle süresiz olarak izinli sayılacaktır.
|Vezirköprü
|İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle birleştirilmiş sınıflı okullarımız ile taşımalı eğitim kapsamında olan eğitim kurumunda eğitim öğretime 26 Kasım Salı günü 1(bir) gün izin verilmiştir.
NOT: Merkeze taşımalı eğitim yolu ile gelenler 26 Kasım 2024 Salı günü 1 (bir) gün süreyle izinli sayılacaktır.