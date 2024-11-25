Samsun Valiliği tarafından yapılan son dakika duyuru ile Samsun’da okullardaki durum netlik kazandı. Milyonlarca öğrenci ve ailenin durumunu merak ettiği tatil konusunda Samsun Valiliği, ilçe ilçe tatil edilen bölgeleri ilan etti.

Samsun’da Yarın Okul Var mı?

Samsun’da valilik kararı ile 1 günlük tatil kararı ilan edildi. Yapılan resmi açıklamada şöyle denildi;