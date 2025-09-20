Şehit Ailesini Hedef Alan Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Edirne’de, şehit ailesini telefonla arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği 846 bin TL’lik dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre şehit ailesinin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Antalya’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli şüpheliler yakalandı.

Bakanlık yetkilileri, şehit ailelerinin devlet için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, güvenlik güçlerinin koordineli çalışmalarıyla şüphelilerin kısa sürede yakalandığını belirtti. Edirne Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili şube müdürlükleri de yürütülen çalışmalar nedeniyle tebrik edildi.