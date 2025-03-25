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Serbest bırakılan Ercan Saatçi’den ilk paylaşım

İBB soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan sanatçı Ercan Saatçi ilk paylaşımını yaptı. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Serbest bırakılan Ercan Saatçi’den ilk paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında Sanatçı Ercan Saatçi de bulunuyordu. 

Yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak Saatçi’nin serbest bırakılmasına karar verilirken, tahliyeden sonra Ercan Saatçi de sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. 

Ercan Saatçi Serbest Bırakıldı Mı?

Ercan Saatçi’nin gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıp bırakılmayacağı merak edilirken, mahkeme yurtdışına çıkış yasağı koyarak sanatçıyı serbest bıraktı. 

Tahliye edilmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Saatçi ”Bu tatsız süreçte arayan, soran, destek olan, dostlukları ve sevgileriyle bana güç veren, beni merak eden herkese gönülden, en samimi duygularımla çok teşekkür ederim. Ayrıca Çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim. Ertelenen konserimizde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım.” ifadelerini kullandı.

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