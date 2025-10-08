Siber Suç Operasyonunda 567 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, son 10 gün süren kapsamlı siber suç operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlarda toplam 567 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 209’unun tutuklandığını, 112’si hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandığını belirtti.

Operasyonlar, 37 il merkezinde “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarını hedef aldı. Yakalanan şüphelilerin, çocuk müstehcen içerik bulundurmak, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini yürütmek, yasa dışı para transferleri yapmak ve mobil bankacılık üzerinden haksız kazanç elde etmek gibi suçlardan soruşturulduğu bildirildi.

Ayrıca bazı şüphelilerin “Düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu ve kiralık araç” gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

Operasyonlar; Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüklerinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van ve Yozgat’ta şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Savcılıklarca yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalanan kişilerin işlemleri sürüyor.