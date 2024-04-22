Sibergöz-32 Operasyonlarında 19 Şüpheli Yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Antalya, Diyarbakır, Burdur, Adana, Eskişehir, Osmaniye ve Siirt’te “Sibergöz-32” operasyonları düzenlendiğini belirtti.

“Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız️.” ifadelerini kullanan Yerlikaya, şüphelilerin kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtarak iletişime geçtikleri vatandaşları “Forex yatırım ve yüksek kazanç” vaadiyle sahte internet sitesine yönlendirdikleri, sitede var olmayan kazançları gösterip, bu kazançları elde etmek için çeşitli bahanelerle para talep ederek kazanç sağladıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Yerlikaya, 19 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktardı. Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

Özge Tekeli See Full Bio 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.