Türkiye’de 18 yaşından küçük çocukların sigara ve alkol satın alması yasak durumda. Ancak işletmelerdeki denetimler çok sıkı olmadığından dolayı ihlal yaşanabiliyor. Türkiye’de 1 Ocak 2025 itibariyle yepyeni bir dönem başlayacak. Sigara ve alkol satan işletmeler için getirilen yeni düzenlemelere tüm işletmelerin uyum sağlaması gerekiyor.

Sigara Ve Alkol Satan İşletmelere Getirilen Şartlar Ne?

Sigara ve alkol satan işletmelerin 1 Ocak 2025 tarihine kadar işletmelerinde gerekli güvenlik önlemlerini alması gerekiyor. Güvenlik kameralarının kurulması ve 7*24 kayıt yapması şart durumda.Tüm giriş ve çıkış yapılan alanlar, satış yapılan alanların net bir şekilde görülmesinin gerektiği kameraların kurulmaması halinde cezai işlem yapılacak. Aynı zamanda yüz tanıma sistemi gibi tüm detaylar da işletmelerde kurulu bir şekilde hazırlanacak.

Gece görüşlü olacak kameralarda düşük ışık olduğu dönemlerde dahi yüksek kalitede kayıt yapılacak cihazlar tercih edilecek. 7*24 kayıt yapacak kameralar için kayıt süresi ise 30 gün olarak belirlenmiş durumda.

Şartlara uymayanlar için emre aykırı davranış kapsamında ceza verilecek.