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Sinem Dedetaş İBB Başkanı mı olacak? Sinem Dedetaş Kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden alınması sonrasında yeni başkanın kim olacağı araştırılıyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Sinem Dedetaş İBB Başkanı mı olacak? Sinem Dedetaş Kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alındığının İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulmasının ardından çarşamba günü belediye meclisinin yeni belediye başkanını belirlemesi bekleniyor. 

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın adı ön plana çıkarken, Dedetaş ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 

Sinem Dedetaş Hayatı

Çarşamba günü yapılacak olan meclisteki oylama neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanının belli olması beklenirken, Sinem Dedetaş ismi ön plana çıkmaya başladı. 

Üsküdar Belediyesi’nin resmi internet sitesinde Dedetaş’ın özgeçmişi şu şekilde:

”İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden, gemi inşa yüksek mühendisi ünvanı ile mezun olduktan sonra yaklaşık 10 yıl ulusal ve uluslararası firmalarda yapısal analiz, yapısal tasarım mühendisi, plan onay mühendisi gibi kadrolarda mesleğimi icra ettim. Mesleki ideallerime ulaşabilmek için aynı zamanda meslektaşım olan eşimle kendi şirketimizi kurduk. Denizcilik ve gemi inşa sektöründe özellikle inovasyon ve AR-GE alanlarında dünyada ilk olacak nitelikte projelere imza attım ve iki mühendis olarak kurduğumuz bu şirketin büyümesi nice genç meslektaşlarımıza hem meslek hem de istihdam olanağı sağladı. Mesleki yönden kendi kariyerimi inşa ederken bir yandan toplumsal konulara olan duyarlılığım ve sorunlardan şikayet eden değil çözüm bulmaya çalışan yapım sebebi ile meslek odamızın seçimlerinde yönetim kurulu adayı oldum ve 2014 – 2016 yılları arasında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüm. Meslek ve meslektaş çıkarları için faydalı işlere imza atarak tamamladığım bu görev aynı zamanda özel sektör tecrübesi üzerine kamu tecrübesi eklemiş oldum.

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi olan İstanbul Şehir Hatları A.Ş’ye Genel Müdür olarak atandım. İstanbul Şehir Hatları A.Ş’nin ilk kadın genel müdürü olarak ekip arkadaşlarımla birlikte; kadın gemici, yağcı ve kaptanlara Şehir Hatları tarihinde ilk kez çalışma olanağı sağlayarak kadın istihdamını yüzde 295 oranında artırdık. Atıl bir vaziyette duran tarihi Haliç Tersanesi’ni faaliyete geçirerek dünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanesi konumuna kavuşturduk; bakım-onarımdan yeni inşalara, Deniz Taksilerden restorasyon çalışmalarına kadar hem katma değer yaratan hem de sanayi ve kültür mirasımızı koruyan projelere kamu bütçesini şeffaf ve verimli yönetme hassasiyetimiz ile imza attık. 2023 yılında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Su Yolu Komitesi başkanlığına seçildim”

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