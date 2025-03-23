Şişli Belediyesi’ne kayyum atandı! 

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ise terör soruşturması çerçevesinde tutuklandığı için yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in kayyum olarak atandığı duyuruldu.

Cevat Ertürkmen Kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ve Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in Şişli Belediyesi’ne kayyum olarak atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU,

-Hukuka aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek,

-Rüşvet Almak,

-Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak,

-Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış;

Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

2. İstanbul İli Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat ÇALIK,

İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/579 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

3. İstanbul İli Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah ŞAHAN,

Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış;

Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

İBB’ye Kayyum Atanacak Mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması nedeniyle İBB’ye kayyum ataması yapılmadı. Önümüzdeki süreçlerde İBB Meclisi’nin oylama yapması ve yeni belediye başkanını belirlemesi bekleniyor.