Şişli’de Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Yakalandı

İstanbul’un Şişli ilçesinde ambulansa yol vermeyen sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak idari yaptırımla cezalandırıldı.
İstanbul’un Şişli ilçesinde ambulansa yol vermediği tespit edilen bir sürücü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sürücünün yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamında ağır yaptırımlarla karşılaşacağını duyurdu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kimliği belirlenen E.A. isimli sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı. Mevcut düzenlemeye göre ambulansa yol vermemenin cezası 993 TL iken yeni teklif yasalaşırsa bu tür ihlallerde sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak. Ayrıca araçları da 30 gün boyunca trafikten men edilecek.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında geçiş üstünlüğü bulunan ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermemenin ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Yeni düzenlemeye göre, aynı ihlali 5 yıl içinde ikinci kez gerçekleştiren sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek.

Yerlikaya, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Ambulanslar hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da sevdiklerimizi hastaneye yetiştiriyor olabilir. Ambulansa yol vermeyen sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin.” ifadelerini kullandı.

