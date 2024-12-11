Uluslararası ilişkiler ve Orta Doğu politikaları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Soli Özel, akademik kariyeri ve yazılarıyla dikkat çekiyor. Dün akşam yayınlanan programda İlber Ortaylı ile birlikte konuk olan Soli Özel, sözleriyle ünlü ismi kızdırdı. İlber Ortaylı’ya, Soli Özel’in “Deniz hanım konuşsun, konuşuyordu sözünü kestiniz” demesi üzerine Ortaylı sinirlendi.

Tepki veren İlber Ortaylı, “Bırakın bu konuşmayı böyle bir tartışma olmaz ben bırakıyorum. Her şeyin bir haysiyeti vardır. Geliyorsunuz tavrınızı koydunuz ortaya. Nereden geliyorsun talimat veriyormuşsun gibi oturuyorsun okuyorsun” diyerek yayını terk etti. Okan Bayülgen, reklam arası verdikten sonra yayına Ortaylı olmadan devam etti.

Soli Özel Kimdir?

1958 yılında İzmir’de doğan Soli Özel, Türk siyaset bilimci, akademisyen ve yazar kimliğiyle tanınmaktadır. Yahudi asıllı bir aileden gelen Özel, eğitim hayatından akademik kariyerine kadar birçok başarıya imza atmıştır.

Soli Özel, lisans eğitimini Bennington College’da Ekonomi üzerine tamamlamış, ardından Johns Hopkins Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmıştır. Eğitim sürecindeki bu derin akademik birikim, Özel’i Orta Doğu politikaları ve uluslararası ilişkiler alanında bir otorite haline getirmiştir.

Akademik kariyerine İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak başlayan Özel, daha sonra Kadir Has Üniversitesi’nde görev almıştır. Ayrıca, gazetecilik alanında da aktif bir kariyere sahiptir. Sabah gazetesinde uluslararası ilişkiler üzerine yazılar yazan Özel, 2009 yılında Gazete Habertürk’te dış haberler müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

Soli Özel, uluslararası ilişkiler ve Orta Doğu politikası üzerine yaptığı çalışmalarla akademi dünyasında ve medyada saygın bir yer edinmiştir. Yazıları ve analizleri, bu alanlarda bilgi edinmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.