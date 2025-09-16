Son 10 Günde 364 Şüpheli Siber Suç Operasyonlarında Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 gün içinde yürütülen siber suç operasyonlarında 364 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar, 23 farklı il merkezinde gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre düzenlenen operasyonlarda “nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk istismarı ve tacizi” gibi suçlarla bağlantılı kişiler hedef alındı. Yakalanan şüphelilerden 125’i tutuklanırken, 94’ü hakkında adli kontrol uygulandı. Geri kalan şüphelilerle ilgili soruşturma süreçleri ise devam ediyor.

Soruşturmalarda; şüphelilerin sigorta hizmetleri, kiralık bungalovlar, hediye çekleri ve yatırım danışmanlığı gibi çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdığı, yasa dışı bahis sitelerini tanıttığı ve yasa dışı kumar oynattığı tespit edildi. Ayrıca bazı şüphelilerin yasa dışı para transferleri ve mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim yoluyla kazanç sağladığı bildirildi. Çocuk müstehcenliği içeren materyallerin paylaşımı da operasyon kapsamında ele alındı.

Operasyonlar; Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van merkezlerinde gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin haklarında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya; valiler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, il emniyet müdürlükleri, polis ekipleri ve MASAK çalışanlarını çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, siber suçlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırarak, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesini istedi.