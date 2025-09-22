Son 5 Günde Siber Suç Operasyonunda 170 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda son beş gün içinde 170 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilere yönelik çalışmaların 18 farklı il merkezinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonlarda; çevrim içi çocuk istismarı, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve hırsızlık gibi suçlarla bağlantılı kişiler hedef alındı. Yakalanan şüphelilerden 55’i tutuklanırken, 34’ü hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Bakanlık yetkilileri, suç gelirlerine el konulduğunu ve yaklaşık 341 milyon TL değerinde 5 şirket, 7 konut ve 10 aracın operasyon kapsamında güvence altına alındığını açıkladı. Şüphelilerin, çocuk müstehcenliği içeren materyaller bulundurdukları, dolandırıcılık amacıyla farklı sektör temalarını kullandıkları, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine aracılık ettikleri ayrıca vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Yozgat illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Şüpheliler hakkında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda görev alan valilikleri, emniyet teşkilatını ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek, siber suçlara karşı en güçlü önlemin toplumsal farkındalık olduğunu vurguladı. Bakanlık, vatandaşları şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri konusunda uyardı.