Spotify, yıl sonu geleneği haline gelen “Wrapped” özelliği için 2024 duyurusunu yaptı. Spotify Wrapped 2024 sayesinde kullanıcılarının dinleme alışkanlıklarını detaylı bir şekilde öğrenmesi sağlanıyor. Kullanıcılar, en çok dinledikleri şarkıları, sanatçıları, albümleri ve podcast’leri içeren kişisel raporlarına Spotify uygulaması üzerinden erişebiliyor.

Spotify Wrapped 2024’te En Çok Dinlenenler

Türkiye’de 2024’ün en popüler sanatçıları sırasıyla Semicenk, Lvbel c5, Sezen Aksu, BLOK3 ve UZI olurken, global sahnede Taylor Swift, The Weeknd, Bad Bunny, Drake ve Billie Eilish zirvede yer aldı. Bu isimler tüm kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen ve dinlenenler oldu.

Raporlarda kullanıcıların toplam kaç saat müzik dinlediğinden en çok dinledikleri türlere kadar birçok veriyi bir araya görebilmek mümkün. Kullanıcılar, listelerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak arkadaşlarıyla yılın öne çıkan müzik anlarını karşılaştırabiliyor ve ortak ilgi alanları üzerinden bağ kurabiliyor.

Spotify Özeti Nasıl Bakılır?

Spotify Wrapped 2024’e ulaşmak isteyen kullanıcılar, uygulamanın mobil versiyonunu güncelledikten sonra ana sayfada çıkan “Wrapped” sekmesine tıklaması yeterli. Mobil versiyonun güncellenmediği durumlarda çeşitli hatalar alınabilir. https://www.spotify.com/us/wrapped/ adresi üzerinden 2024 güncellemesi yapılmış olsa da bu sayfadan uygulamalara yönlendirme yapılıyor.

2024 Spotify Wrapped Gözükmüyor Hatası

Yeni yayınlanan özellik için kullanıcıların en çok şikayet ettiği konuların başında 2024 Spotify Wrapped Gözükmüyor yer aldı. Belirtildiği gibi kullanıcıların uygulamayı uygulama market üzerinden güncellemesi gerekiyor. Aksi halde 2024 Spotify Wrapped raporuna ulaşılacak sekme uygulamada yer almıyor.