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Süper Lig maçları ertelenecek mi belli oldu!

Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair iddialar sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu açıklamada bulundu. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Süper Lig maçları ertelenecek mi belli oldu!

Milli ara nedeniyle önceki hafta Trendyol Süper Lig’e ara verilirken, bu hafta itibariyle maçların yeniden başlaması bekleniyor. 

Sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında liglere bir hafta ara verileceğine ilişkin iddiaların ortaya atılmasının altından Türkiye Futbol Federasyonu açıklamalarda bulundu. 

Maçlar Ertelenecek Mi?

Süper Lig maçlarının bu hafta oynamayacağına ve ligin erteleneceğine dair iddialar sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu açıklamada bulundu. Maçların erteleneceğine dair iddiaları yalanlayan TFF “Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır” ifadelerine yer verdi.

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