Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 2 (iki) Sözleşmeli Uçak Kontrol Makinisti alımı gerçekleştirecek.

Başvuru Genel Şartları

657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımak,

Başvurulan pozisyonda kamu kurumlarında sözleşmeli çalışmıyor olmak,

Daha önce sözleşmeli personel pozisyonunda fesih veya tek taraflı fesih nedeniyle 1 yıl engeli bulunmamak,

Arşiv araştırmasından geçmek.

Özel Şartlar

Lisans düzeyinde ilgili bölümlerden mezun olmak veya hava aracı bakım/kontrol lisansına sahip olmak,

SHGM SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansına (B1.1 ve/veya B2 kategorisi) sahip olmak,

SHGM SHT-66-L-HS İngilizce dil sınavından en az 50/100 puan veya CEFR A2 seviyesinde İngilizce yeterlilik belgesi sahibi olmak.

Başvuru ve Sınav Süreci

Başvurular 21-25 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak, şahsen ya da posta ile başvuru kabul edilmeyecek.

Başvuru bilgileri e-Devlet üzerinden doğrulanacak, hatalı bilgi varsa başvuru öncesi güncelleme zorunludur.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar www.tkgm.gov.tr adresinde ilan edilecek.

Sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak, puan eşitliğinde doğum tarihi önce olan aday üstün tutulacak.

Atama öncesi arşiv ve sağlık raporu araştırmaları yapılacak; olumsuz durumlarda atama iptal edilecek.

İletişim

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

Tel: 0 (312) 551 4517 / 551 4716 / 551 4484

Web: www.tkgm.gov.tr

E-posta: personel.kadro@tkgm.gov.tr