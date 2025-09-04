Tesla İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Türkiye’de Açık Pozisyonlar

Tesla, Türkiye’deki operasyonlarını güçlendirmek amacıyla çok sayıda iş ilanı yayınladı. Şirket, Ankara başta olmak üzere İstanbul, İzmir ve Anadolu’nun farklı şehirlerinde hem teknik hem de yönetici pozisyonları için personel arayışına başladı.

İş ilanları arasında İstanbul’daki Bakırköy ve Tuzla servis merkezleri ile Ankara’daki servis noktalarında görev alacak çalışanlar yer alıyor. Bunun yanı sıra Gaziantep, Diyarbakır ve Ankara’da sahada çalışacak mobil teknisyenler için de işe alım süreci başlatıldı. Daimî ve geçici pozisyonların yanı sıra saha operasyonlarında görev alacak personel için de başvurular kabul ediliyor.

Tesla’ya başvurmak isteyen adaylar, firmanın Amerika merkezli resmi web sitesindeki kariyer sayfası üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir. Başvuru sırasında adaylardan kişisel bilgiler, iletişim detayları ve mesleki geçmişleri isteniyor. Başvuruların ardından Tesla işe alım yetkilileri adaylarla iletişime geçiyor.