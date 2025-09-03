THY 2025 Temettü Ödemelerini Yapmaya Başladı

Türk Hava Yolları (THYAO), 2024 yılı finansal sonuçlarının ardından 2025 temettü ödemelerine başladı. Şirketin Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) kapsamında hazırlanan konsolide tablolarına göre dağıtılabilir net kâr 113,378 milyar TL, Vergi Usul Kanunu (VUK) esaslarına göre ise 137,493 milyar TL olarak kaydedildi.

Bu finansal performans, THY’nin 12 yıl aradan sonra yeniden temettü dağıtımına olanak sağladı. 21 Mayıs 2025’te gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında şirket, 2024 yılı kârından toplam 9,5 milyar TL temettü dağıtılmasını kararlaştırdı.

Temettü ödemeleri iki taksit halinde yapılacak. İlk taksit 16–18 Haziran 2025 tarihlerinde hissedarlara aktarıldı. İkinci taksit ise 2,92 TL tutarında olup, 2–4 Eylül 2025 tarihleri arasında ödenecek.