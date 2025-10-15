Perşembe, Ekim 16, 2025

Ticaret Bakanlığı, Piyasalarda Şeffaflık İçin Yeni Düzenlemeler Yaptı

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin fiyat bilgilerine hem dijital hem fiziki ortamda kolay ve şeffaf şekilde erişmesini sağlayacak yeni düzenlemeleri yürürlüğe aldı.
Özge Tekeli
18 saat önce
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasalarda şeffaf fiyat uygulamalarını güçlendirmek amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. 11 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliklerle birlikte özellikle yiyecek-içecek ve yayın sektöründe çeşitli uygulamalar yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeler kapsamında lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmeler, fiyat listelerini elektronik ortam üzerinden bakanlık sistemine iletmekle yükümlü hâle geldi. Bu sayede vatandaşlar, hizmet almak istedikleri işletmelerin fiyat bilgilerine her yerden ve her an dijital olarak ulaşabilecek. Paylaşılan veriler, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek ve kamuoyunun erişimine sunulacak.

Açıkta satılan ürünlerde ise malın bulunduğu kap veya ambalajın ağırlığı olan dara miktarı zorunlu olarak düşülecek. Böylece tüketiciler, yalnızca satın aldıkları ürünün ağırlığı kadar ödeme yapacak ve haksız fiyatlandırma önlenecek.

Tüketiciler, işletmelerin fiyat listelerine karekod (QR kod) aracılığıyla da erişim sağlayabilecek. Talep hâlinde işletmeler, fiyat listesini fiziksel olarak sunmakla da yükümlü olacak. Bu uygulama ile fiyat bilgilerine hem dijital hem de fiziki ortamda hızlı ve kolay erişim sağlanacak.

Yayın Grupları İçin Elektironik Fiyat Gösterimi Açıldı

Ayrıca kitap, dergi, gazete ve benzeri yayın ürünlerinin satışında elektronik fiyat gösterimi dönemi başladı. İşletmeler, ürün fiyatlarını sadece etiketle değil, elektronik cihazlar üzerinden de tüketiciye sunabilecek. Bu sayede vatandaşlar, fiyatlara daha hızlı ve doğru şekilde ulaşabilecek.

Bakanlık yetkilileri; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmelerde fiyat listeleri ve uygulamaların denetlendiğini duyurdu.

