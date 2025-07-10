TİHEK Nedir, Ne Zaman Kuruldu, Hangi Görevleri Üstleniyor?

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), son atamalar sonrası gündeme gelen bağımsız kamu kuruluşları arasında yer aldı. 2016 yılında kurulan TİHEK’in işleyişi, görev alanları ve kuruluş amacı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

2016 yılında 6701 sayılı Kanun kapsamında faaliyetlerine başlayan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve ayrımcılığın önlenmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor. Kurum, idari ve mali açıdan özerk yapısıyla dikkat çekerken, eşitlik ilkelerinin tüm kamu ve özel sektör alanlarında uygulanmasına yönelik incelemeler gerçekleştiriyor.

TİHEK, insan haklarının güvence altına alınması için çeşitli raporlamalar hazırlıyor ve ihlal iddialarını değerlendiriyor. Ayrıca ayrımcılığa karşı mücadele etmek, yaş, cinsiyet, etnik köken, dil, inanç, sağlık durumu veya engellilik temelli ayrımcılığın önüne geçmek kurumun başlıca görevleri arasında yer alıyor.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, aynı zamanda ulusal önleme mekanizması (UÖM) görevini de üstleniyor. Bu kapsamda ceza infaz kurumları, geri gönderme merkezleri, çocuk ıslahevleri gibi özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin bulunduğu yerlere habersiz ziyaretler yaparak işkence ve kötü muamelenin önlenmesi için denetim gerçekleştiriyor. Ziyaretler sonucunda hazırlanan raporlarla şeffaflık hedeflenirken, uluslararası standartlara uyum da takip ediliyor.

Kurum, insan hakları eğitimleri düzenlemenin yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri geliştiriyor ve hazırladığı yıllık raporları kamuoyuyla paylaşıyor.