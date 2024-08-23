Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni duyurusu piyasada hareketlilik yarattı. Ankara ve İzmir gibi pek çok ilin yer aldığı 32 ilde 173 arsa için açık arttırma ile satış yapılacağı belirtildi. Bu alanlar arasında İstanbul’daki bir rekreasyon alanının da kiralanacağı belirtildi.
TOKİ’nin Satış Yapacağı İller Açıklandı
TOKİ’nin hangi illerde satış yapacağı merak edilirken liste yayınlandı. Toplamda 32 ilin yer aldığı satış yapılacak kalanlarda muhammen bedeli 6 milyar 652 milyon 259 bin 73 lira olan satış gerçekleştirilecek. Satışı yapılacak alanların toplam büyüklüğü ise 6 milyon 887 bin 928 metrekare. TOKİ’ni satış yapacağı iller şöyle;
- Adana
- Ankara
- Antalya
- Aydın
- Balıkesir
- Bayburt
- Diyarbakır
- Elazığ
- Erzincan
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hatay
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Karabük
- Kayseri
- Kırşehir
- Kocaeli
- Malatya
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Niğde
- Siirt
- Sivas
- Şanlıurfa
- Tekirdağ
- Uşak
- Van
TOKİ Arsa Satış İhalesi Ne Zaman?
TOKİ’nin arsa satış ihalesi 29 Ağustos tarihinde yapılacak. Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında yapılacak ihale sonrasında arsayı satın almaya hak kazanan kişiler yüzde 25 peşinat kalan miktarı ise 48 ay taksitle ödeyebilecek.