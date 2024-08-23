Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni duyurusu piyasada hareketlilik yarattı. Ankara ve İzmir gibi pek çok ilin yer aldığı 32 ilde 173 arsa için açık arttırma ile satış yapılacağı belirtildi. Bu alanlar arasında İstanbul’daki bir rekreasyon alanının da kiralanacağı belirtildi.

TOKİ’nin Satış Yapacağı İller Açıklandı

TOKİ’nin hangi illerde satış yapacağı merak edilirken liste yayınlandı. Toplamda 32 ilin yer aldığı satış yapılacak kalanlarda muhammen bedeli 6 milyar 652 milyon 259 bin 73 lira olan satış gerçekleştirilecek. Satışı yapılacak alanların toplam büyüklüğü ise 6 milyon 887 bin 928 metrekare. TOKİ’ni satış yapacağı iller şöyle;

Adana

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bayburt

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Hatay

Isparta

İstanbul

İzmir

Karabük

Kayseri

Kırşehir

Kocaeli

Malatya

Mersin

Muğla

Muş

Niğde

Siirt

Sivas

Şanlıurfa

Tekirdağ

Uşak

Van

TOKİ Arsa Satış İhalesi Ne Zaman?

TOKİ’nin arsa satış ihalesi 29 Ağustos tarihinde yapılacak. Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında yapılacak ihale sonrasında arsayı satın almaya hak kazanan kişiler yüzde 25 peşinat kalan miktarı ise 48 ay taksitle ödeyebilecek.