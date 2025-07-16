TOKİ, 47 İlde 508 Gayrimenkulü Açık Artırmayla Satışa Sunacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 47 ilde toplam 508 gayrimenkulü açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. Satışlar, 30-31 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TOKİ tarafından yapılacak ihalede, 34 ilde yer alan 158 konut %25 peşinat ve 72 ay vade imkanıyla alıcılara sunulacak. Satışa çıkarılacak konutlar; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Trabzon, Tunceli ve Yozgat illerinde yer alıyor.

30 ildeki 350 iş yeri için farklı ödeme seçenekleri sunulacak. Bu iş yerleri %30 peşin 60 ay vade veya %15 peşin 120 ay vade seçenekleriyle satışa çıkacak. İş yeri satışlarının yapılacağı iller arasında Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat bulunuyor.

Konutlar için açık artırma toplantısı 30 Temmuz Çarşamba günü, iş yerleri için ise 31 Temmuz Perşembe günü saat 10.30’da düzenlenecek. Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. Ayrıca www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden de çevrim içi teklif verilebilecek.

Detaylı bilgilere, TOKİ’nin resmi internet sitesi www.toki.gov.tr, emlak müzayede platformu www.emlakmuzayede.com.tr ve 0212 608 15 00 numaralı telefon aracılığıyla ulaşılabilecek.

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