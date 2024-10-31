Türkiye’de her ilde toplu taşıma için ayrı kart kullanılırken bu duruma karşı yeni düzenlemeye gidileceği aktarıldı. Konuyla ilgili ilk açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi. Bakan Uraloğlu, toplu taşımada yaşanan sorunların giderilmesi adına tek kart dönemine geçileceğini söyledi. 81 ilde geçerli olacak yeni düzenleme ile artık vatandaşlar tek kart ile 81 ildeki toplu taşıma araçlarını kullanabilecek.

Toplu Taşımada Türkiye Kart Sistemi Geliyor

Bakan Uraloğlu, yeni sistemde kullanılacak kartın Türkiye Kart olarak adlandırılacağını söyledi. PTT’nin başlattığı uygulamanın genişletilmesiyle gerçekleştirilecek yeni uygulamada tek kart kullanımı ile milli parklardan otoparklara kadar pek çok farklı alanda kartın kullanımının önü açılacak.

Uraloğlu yaptığı açıklamasında “PTT’nin bir uygulaması var. Bunu yaygınlaştırmaya başladık. Şu an birçok ilimizde kullanılıyor. Bazı otoparklarda ve milli parklarda geçerli. Hedefimiz, Türkiye’de tek bir kartın kullanılması. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek” dedi.

Türkiye Kart Projesi için 5 ilde testler de başlatılmış durumda. Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul’da Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro hattında başlatılan test süreçlerinde 2024 sonuna kadar il sayısı 18’e çıkacak. İlerleyen dönemlerde ise tüm illerde uygulama başlatılmış olacak. İkinci etapta Türkiye Kart Projesi’nin dahil olacağı iller Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep olacak.

Şemasız 40 TL, debit ve prepaid Türkiye kartları 60 TL’den satılacak.